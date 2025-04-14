Песков: у РФ не было завышенных ожиданий по продлению антироссийских санкций США

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий по продлению антироссийских санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения", – сказал он.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Россия и Соединенные Штаты находятся на начальной стадии нормализации отношений, которые приходится выстраивать заново.

Американский президент Дональд Трамп 12 апреля продлил антироссийские санкции, введенные предыдущим главой Штатов Джо Байденом. Речь идет о документе, опубликованном от 15 апреля 2021 года, который администрация 46-го президента США не раз расширяла и продлевала.

При этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что продление ограничений в отношении России является частью переговоров. По его словам, принятие другого решения спровоцировало бы "шквал атак" на Трампа и повлияло бы на результаты мирного соглашения.