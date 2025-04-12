Трамп продлил на год введенные Байденом санкции против России

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий продление на год антироссийских санкций, которые были введены бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом сказано в уведомлении в Федеральном реестре США.

Речь идет о документе, опубликованном от 15 апреля 2021 года, который администрация Байдена не раз расширяла и продлевала.

Изначально правительство США ввело ограничения против российских частных и юридических лиц. По мнению американских властей, эти компании могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в Штатах и иных странах, а также к убийствам американцев и финансовым операциям по обходу санкций.

Ранее группа, состоящая из 50 сенаторов США, объявила о готовности поддержать ужесточение санкций в отношении России, если они откажутся от участия в урегулировании конфликта на Украине.

Сенаторы заявляли, что планируют ввести пошлины в размере 500% на товары стран, закупающих российские нефть, газ и уран. При этом инициативу поддерживают и республиканцы, и демократы.

Трамп также обещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае, если Россия откажется от заключения сделки о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%.

