Экономист Сакс: переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия санкций

12 апреля, 13:38Политика
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Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном движется в сторону отмены американских санкций в отношении России. Таким мнением поделился американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС.
"Я думаю, что продолжающиеся переговоры между США и Россией могут быть весьма продуктивными. Надежда есть. Она точно есть", – отметил Сакс.
Также, по его мнению, России не угрожает тарифная политика американского президента Дональда Трампа. Экономист добавил, что так называемая тарифная война главы Белого дома не окажет "прямого и сильного влияния" на РФ.
Ранее СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.
Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии