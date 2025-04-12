Экономист Сакс: переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия санкций

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Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном движется в сторону отмены американских санкций в отношении России. Таким мнением поделился американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС.

"Я думаю, что продолжающиеся переговоры между США и Россией могут быть весьма продуктивными. Надежда есть. Она точно есть", – отметил Сакс.

Также, по его мнению, России не угрожает тарифная политика американского президента Дональда Трампа. Экономист добавил, что так называемая тарифная война главы Белого дома не окажет "прямого и сильного влияния" на РФ.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.