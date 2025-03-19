Уиткофф заявил, что ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине

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Санкции в отношении России смягчат после полноценного прекращения огня на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

"Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями – ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире", – сказал дипломат.

Как рассказал Уиткофф, Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не обсуждали вопрос санкций в ходе прошедшей телефонной беседы. Тем не менее, считает он, лидеры РФ и США еще придут к этому разговору.

Спецпосланник президента США также допустил возобновление прокачки газа по трубопроводу "Северный поток". Кроме того, он подчеркнул, что российская нефть "продается дешево Китаю" и это не идет "на пользу" РФ.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что РФ абсолютно "разносит" киевский режим на поле боя.

При этом СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

Между тем американский президент не стал продлевать лицензию, благодаря которой зарубежные компании могли рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, если лицензия не будет продлена, то цена нефти может вырасти на 5 долларов за баррель.