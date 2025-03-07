Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине.

"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", – подчеркнул он в своей соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. Вместе с тем пока непонятно, что Вашингтон может потребовать взамен.

При этом в конце февраля Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых в 2014, 2018 и 2022 годах.

Вместе с тем, по данным СМИ, торговая палата США в России готовит для американского правительства предложения по отмене антироссийских санкций. Журналисты указали на снятие инвестиционных, авиационных, финансовых санкций и ограничений в отношении импорта товаров.

