Захарова заявила, что Россия не обсуждает с США отмену санкций против РФ

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Россия не обсуждает с Соединенными Штатами возможное снятие санкций в отношении РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

"Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили", – передает ТАСС слова дипломата.

Как отметила Захарова, Москва не раз говорила о разрушительном и неправомочном характере антироссийских санкций. В первую очередь эти ограничения отражаются на тех, кто их вводил, подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. Вместе с тем пока не понятно, что Вашингтон может потребовать взамен.

Однако в конце февраля президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых США в 2014, 2018 и 2022 годах.