Песков призвал полагаться на официальную информацию об отмене санкций против РФ

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Гражданам России необходимо следить за официальной информацией по поводу возможной отмены антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Вы знаете, сейчас огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого, идет абсолютная какофония информационная, и, конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников", – указал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, никто из официальных представителей государств еще не говорил об отмене рестрикций.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. По данным СМИ, санкции могут ослабить не сразу. Вместе с тем пока не понятно, что США могут потребовать взамен, подчеркнули собеседники агентства.

Президент США Дональд Трамп 27 февраля продлил на год ряд санкций против России. Речь идет об ограничениях, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. Трамп пришел к выводу, что эти ограничительные меры должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года.

При этом глава Белого дома уже допускал возможность снятия санкций. Однако это, по его словам, может произойти лишь "в будущем" – на текущем этапе переговоров это не обсуждается.

