Трамп продлил на год ряд антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Речь идет об ограничениях, введенных США в 2014, 2018 и 2022 годах. Трамп, говорится в документах, пришел к выводу, что эти ограничительные меры должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года.

При этом СМИ ранее писали, что США могут снять санкции с России в ближайшее время. Сам Трамп допускал такую возможность. Но снятие санкций, по его словам, может произойти лишь "в будущем" – на текущем этапе переговоров это не обсуждается.

Тема не затрагивалась в том числе на переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии. Глава американского Госдепа Марко Рубио говорил, что диалог сторон не достиг стадии, в рамках которой можно было бы обсуждать возможность снятия санкций.

Евросоюз тем временем готовит 17-й пакет ограничений против России. О таких планах после введения 16-го пакета сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

