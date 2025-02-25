FT: США могут снять санкции с России в ближайшее время

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США могут снять санкции с России в ближайшее время, заявило издание Financial Times.

По данным СМИ, российская делегация прибыла на переговоры со Штатами в Саудовскую Аравию с рядом "заманчивых бизнес-предложений", учитывая, что деньги "действительно мотивируют" американского лидера Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что на встрече США и России в Эр-Рияде вопрос снятия санкций не обсуждался. Он отметил, что диалог сторон не достиг стадии, на которой можно обсуждать данную тему.

Об этом также говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, если российская сторона будет обсуждать санкции, это посчитается грубейшим нарушением всех тех принципов, которые западные страны вкладывали в международную экономику.

Позже Рубио допустил ослабление антироссийских санкций в случае, если Россия начнет совершать предпочтительные Вашингтону шаги.