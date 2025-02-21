Лавров заявил, что РФ не обсуждает тему снятия санкций на переговорах по Украине

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РФ не обсуждает на переговорах по урегулированию конфликта на Украине вопрос, связанный с отменой антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам заседания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, в противном случае это будет считаться грубейшим нарушением всех тех принципов, которые западные страны вкладывали в международную экономику.

Об этом также заявлял американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, во время встречи США и России в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля, вопрос снятия санкций не обсуждался.

Он объяснил, что пока дискуссии не достигли такой стадии, чтобы обсуждать данную тему. Рубио подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была направлена на обсуждение перспектив урегулирования конфликта на Украине.

Однако госсекретарь США, как заявляют СМИ, допустил ослабление антироссийских санкций в случае, если Россия начнет совершать предпочтительные Вашингтону шаги.

