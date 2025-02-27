Глава Сбербанка Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

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Глава Сбербанка Герман Греф во время звонка с аналитиками и инвесторами поблагодарил американскую компанию Apple за уход с российского рынка, что позволило создать технологию оплаты покупок улыбкой, передает РИА Новости.

Греф напомнил, что корпорация ввела санкции, отключив NFC. Однако оплата улыбкой была ответом, что РФ не нужны "никакие железные предметы", чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее. По его словам, Сбербанк продолжит развивать этот сервис.

"Он сегодня доступен, он очень надежен. И, конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки. Но я могу, забежав вперед, сказать, что мы видим очень хорошую динамику", – резюмировал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что московские студенты могут оплачивать проезд в метро и на МЦК с помощью улыбки. Всего таким сервисом оплаты проезда смогут воспользоваться более 550 тысяч учащихся. Все данные пассажиров зашифрованы, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.