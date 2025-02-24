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24 февраля, 07:30

Транспорт

"Мой район. Новости": оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро

"Мой район. Новости": оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро

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В московском метрополитене начали устанавливать оборудование для оплаты проезда по биометрии. Новый сервис доступен на станции "Рижская" Большой кольцевой линии. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение "Метро Москвы", загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту.

Вместо карт и телефонов теперь достаточно пройти через турникет с черным стикером и посмотреть в камеру. Система автоматически списывает деньги с карты. Оплачивать по биометрии выгоднее – одна поездка обойдется в 59 рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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