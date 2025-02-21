Пожар произошел на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали видео, на котором можно увидеть крупный пожар на северо-западе Москвы, в Путилкове. По данным МЧС, горит частный дом. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.