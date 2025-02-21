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21 февраля, 10:30

Происшествия

Пожар произошел на северо-западе Москвы

Пожар произошел на северо-западе Москвы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали видео, на котором можно увидеть крупный пожар на северо-западе Москвы, в Путилкове. По данным МЧС, горит частный дом. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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