Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестине

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести масштабную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, произошедших в четверг вечером. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля сообщает РИА Новости.

"После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии (Западный берег) против очагов терроризма", – говорится в сообщении.

Нетаньяху также поручил силовым ведомствам усилить меры профилактики в израильских городах для предотвращения возможных нападений в будущем.

Ранее полиция Израиля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях автобусов на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. Обошлось без пострадавших, однако министр транспорта Израиля Мирьям Регев распорядилась остановить движение поездов и автобусов по всей стране из-за угрозы террористических атак.

Согласно данным местных СМИ, на бомбах были таймеры, а взрывы должны были произойти завтра утром в час пик.