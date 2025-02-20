В нескольких автобусах в пригороде Тель-Авива произошли взрывы

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Полиция Израиля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях автобусов на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. В результате инцидентов никто не пострадал, передает РИА Новости.

"Некоторое время назад поступило сообщение о взрыве и возгорании автобуса на парковке в Бат-Яме. Поступили сообщения о нескольких взрывах в автобусах в городе Бат-Ям", – указано в заявлении полиции.

Израильские правоохранители уточнили, что сообщений о пострадавших не поступало, на данный момент полиция ищет подозреваемых.

В то же время министр транспорта Израиля Мирьям Регев распорядилась остановить движение поездов и автобусов по всей стране из-за угрозы террористических атак.

В начале октября прошлого года в арабском районе Тель-Авива произошла стрельба. Два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт.