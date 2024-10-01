01 октября, 21:35Происшествия
Шесть человек погибли в результате теракта в Тель-Авиве
Фото: ТАСС/Андрей Широков
В результате теракта в Тель-Авиве убиты шесть человек, еще девять получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на заявление израильской полиции по итогам предварительного расследования.
В полиции также отметили, что оба террориста были ликвидированы.
Информации о пострадавших в результате теракта российских гражданах не поступало, сообщило посольство РФ в Израиле.
"По состоянию на 21:00 1 октября информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате совершенного в одном из районов Тель-Авива террористического вооруженного нападения со стрельбой, отсутствует", – говорится в заявлении.
О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. Тогда 12-й канал израильского телевидения передал сведения о десяти пострадавших. Четверо, по словам журналистов, находились в тяжелом состоянии.
Позже СМИ сообщили, что в результате теракта погибли не менее восьми человек.
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