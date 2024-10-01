Шесть человек погибли в результате теракта в Тель-Авиве

Фото: ТАСС/Андрей Широков

В результате теракта в Тель-Авиве убиты шесть человек, еще девять получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на заявление израильской полиции по итогам предварительного расследования.

В полиции также отметили, что оба террориста были ликвидированы.

Информации о пострадавших в результате теракта российских гражданах не поступало, сообщило посольство РФ в Израиле.

"По состоянию на 21:00 1 октября информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате совершенного в одном из районов Тель-Авива террористического вооруженного нападения со стрельбой, отсутствует", – говорится в заявлении.

О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. Тогда 12-й канал израильского телевидения передал сведения о десяти пострадавших. Четверо, по словам журналистов, находились в тяжелом состоянии.

Позже СМИ сообщили, что в результате теракта погибли не менее восьми человек.