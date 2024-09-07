Стрельба произошла в школе города Джоппатаун на востоке США

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Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, один подросток погиб в больнице. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает РИА Новости.

Представитель полиции округа Харфорд штата Мэриленд сообщил, что пострадавший 15-летний юноша был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии.

Через некоторое время окружной шериф сообщил о его смерти в больнице.

Согласно данным полиции, инцидент произошел из-за драки между школьниками. 16-летний подозреваемый выстрелил один раз и скрылся с места происшествия, его задержали. По словам представителя полиции, это был первый день подозреваемого в школе, несмотря на то, что занятия начались еще четыре дня назад.

Вечером 4 сентября стало известно о стрельбе в школе в американском городе Уиндер штата Джорджия. Телеканал MSNBC на тот момент утверждал о двух погибших и четырех раненых.

Однако позже CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что не менее 4 человек погибли и около 30 пострадали в результате обстрела школы в США. По утверждению информации СМИ, правоохранители задержали одного подозреваемого.

