Times of Israel: не менее 8 человек погибли в результате теракта в Тель-Авиве

01 октября, 20:39Происшествия
Фото: ТАСС/Андрей Широков
Не менее восьми человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, двое террористов, совершивших нападение, нейтрализованы.
О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. Тогда 12-й канал израильского телевидения передал сведения о десяти пострадавших. Четверо, по словам журналистов, находились в тяжелом состоянии.
Также в начале сентября выстрелы прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена. Сотрудники израильского генконсульства не пострадали. Мужчина, который стрелял по полицейским, был известен правоохранительным органам как исламист. Он приехал в Германию из Австрии.
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