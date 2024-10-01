Times of Israel: не менее 8 человек погибли в результате теракта в Тель-Авиве

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Не менее восьми человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, двое террористов, совершивших нападение, нейтрализованы.

О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. Тогда 12-й канал израильского телевидения передал сведения о десяти пострадавших. Четверо, по словам журналистов, находились в тяжелом состоянии.

Также в начале сентября выстрелы прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена. Сотрудники израильского генконсульства не пострадали. Мужчина, который стрелял по полицейским, был известен правоохранительным органам как исламист. Он приехал в Германию из Австрии.