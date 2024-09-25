Fox News: один человек погиб в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе

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Один человек скончался в больнице в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, передает Fox News со ссылкой на полицию.

Как говорится в публикации телеканала, подозреваемый застрелил пассажира автобуса компании MTA перед тем, как захватил транспортное средство.

"Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался", – отмечается в материале.

По данным СМИ, полиция получила звонок о стрельбе и захвате автобуса около 00:45 (10:45 по московскому времени). Подозреваемый выстрелил по меньшей мере в одного человека, а затем, угрожая оружием, заставил водителя вести автобус на север.

Спустя время спецназу удалось остановить автобус приблизительно в десяти километрах от места захвата. Транспортное средство окружили правоохранители из полицейского управления Лос-Анджелеса и вооруженные спецназовцы.

Полиции удалось задержать подозреваемого, сейчас он находится под стражей. Водитель автобуса покинул транспортное средство с помощью спецназа и не пострадал.