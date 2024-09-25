Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 13:26

Происшествия
Главная / Новости /

Newsweek: автобус в Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен

СМИ сообщили о возможном захвате автобуса в США

Фото: depositphotos/Emevil

Автобус в американском Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Издание отмечает, что в транспортном средстве могут находиться заложники. Автобус окружен правоохранителями из полицейского управления Лос-Анджелеса. Рядом также находятся вооруженные спецназовцы.

Ранее полицейские в США задержали женщину, которая вошла с оружием в здание Федерального бюро расследований (ФБР) в городе Сиэтл.

Инцидент произошел в центре города, на углу Третьей авеню и Спринг-стрит. Спецназ ФБР и полицейские вели переговоры с женщиной около часа, после чего ее взяли под стражу. Во время инцидента не было захвачено ни одного заложника.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика