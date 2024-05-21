CNA: мужчина с ножом атаковал пассажиров метро на Тайване

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Минимум два человека получили ранения при нападении мужчины с ножом в метро города Тайчжун на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (Central News Agency).

В материале уточнили, что в числе пострадавших оказались 17-летний подросток и 27-летний мужчина, которых госпитализировали вместе с нападавшим. Он также был травмирован.

Преступника удалось задержать пассажирам. Выяснилось, что им оказался 20-летний житель по имени Хун. При себе у него было три ножа. Мотивы мужчины устанавливаются.

Ранее неизвестный напал на актера Стива Бушеми в Нью-Йорке. После этого медики зафиксировали у него отек глаза и лица. Злоумышленника разыскивала полиция.

