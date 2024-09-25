Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 15:20

Происшествия
Главная / Новости /

NBC: полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе

Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе

Фото: 123RF/bumbledee

Полиции удалось задержать подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC.

Правоохранительные органы сообщили, что в результате ЧП один человек получил ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса покинул транспортное средство с помощью спецназа и не пострадал. Подозреваемый угонщик сейчас находится под стражей.

Ранее СМИ сообщили о возможном захвате автобуса с заложниками в США. Уточнялось, что захваченный транспорт был окружен и блокирован спецназом из полицейского управления Лос-Анджелеса.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика