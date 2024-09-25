NBC: полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе

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Полиции удалось задержать подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC.

Правоохранительные органы сообщили, что в результате ЧП один человек получил ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса покинул транспортное средство с помощью спецназа и не пострадал. Подозреваемый угонщик сейчас находится под стражей.

Ранее СМИ сообщили о возможном захвате автобуса с заложниками в США. Уточнялось, что захваченный транспорт был окружен и блокирован спецназом из полицейского управления Лос-Анджелеса.