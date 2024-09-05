МИД Израиля сообщил, что сотрудники генконсульства в Мюнхене не пострадали при стрельбе

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Сотрудники израильского генконсульства в Мюнхене не пострадали при стрельбе в районе диппредставительства, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.

По данным ведомства, консульство было закрыто по причине проведения церемонии, посвященной памяти погибших в теракте на Играх в Мюнхене спортсменов. Министерство уточнило, что нападавший был нейтрализован правоохранителями, а сложившийся инцидент находится под контролем МИД Израиля.

Параллельно с этим немецкая газета Bild уточнила, как произошел инцидент. Злоумышленник подъехал к документационному центру истории национал-социализма и начал стрелять из длинноствольного оружия по стоявшим перед зданием правоохранительным органам в центре Мюнхена. Однако полицейские открыли ответный огонь и ранили злоумышленника.

Официальный представитель полиции Мюнхена Саския Петерс подтвердила РИА Новости информацию Bild о том, что у злоумышленника имелось длинноствольное оружие. Однако, по ее словам, неизвестно, стрелял ли он из него по полицейским или нет. Также она заявила, что не располагает сведениями о каких-либо других пострадавших в результате стрельбы.

Выстрелы прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена 5 сентября. Это произошло в день годовщины теракта, случившегося на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. При этом, как уточняют СМИ, информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Правоохранительные органы еще проводят на месте оцепленной территории в районе Каролиненплац спецоперацию вместе со спецназом и снайперами. Также был привлечен вертолет для наблюдения за происходящим с воздуха. Информации о других подозрительных людях, помимо одного нейтрализованного напавшего, не поступало, сообщили в полиции.

