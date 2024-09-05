Полиция ранила подозрительного человека рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене

Фото: sueddeutsche.de

Правоохранительные органы ранили подозрительного человека рядом с израильским генконсульством в Мюнхене. Об этом сообщила полиция в соцсети Х.

По данным ведомства, полицейские для проведения спецоперации оцепили большую территорию в районе Каролиненплац, где находится генконсульство Израиля. При этом сотрудники полиции заявили, что на данный момент данных о каких-либо других подозрительных людях не поступало.

Выстрелы прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена 5 сентября. Это произошло в день годовщины теракта на Олимпиаде, которая проводилась в этом городе в 1972 году. Рядом с генконсульством находится документационный центр истории национал-социализма.

Пока информации о пострадавших или погибших не поступало, уточнили СМИ. На данный момент правоохранительные органы проводят спецоперацию вместе со спецназом и снайперами в районе Бриннерштрасссе и Каролиненплац. Также задействован вертолет для наблюдения за ситуацией с воздуха.

