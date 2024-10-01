Полиция Израиля сообщила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива

Фото: ТАСС/Андрей Широков

В полиции Израиля сообщили о стрельбе в арабском районе Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

По предварительным данным, инцидент произошел в южном районе города Яффо. Есть подозрение на теракт, отметили в полиции.

На данный момент известно о десяти пострадавших в результате происшествия, передает 12-й канал израильского телевидения.

Журналисты отмечают, что четверо находятся в тяжелом состоянии.

В начале сентября выстрелы также прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена. Это произошло в день годовщины теракта, случившегося на Олимпийских играх в городе в 1972 году. Сотрудники израильского генконсульства в Мюнхене не пострадали в результате произошедшего.

Позже стало известно, что мужчина, который стрелял по полицейским рядом с генконсульством Израиля в городе, был известен правоохранительным органам как исламист. Он прибыл в Германию из Австрии.