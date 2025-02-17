"Интерфакс": в РФ обсудят полный запрет на вывоз бензина

Фото: depositphotos/zorandim

Вопрос полного запрета экспорта бензина из России обсудят на совещании у заместителя председателя правительства страны Александра Новака. Оно пройдет 20 февраля, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера.

По данным осведомленных источников, во время совещания планируется рассмотреть вопрос полного запрета на поставки бензина с марта 2025 года. Поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 миллиона тонн нефти по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов, подпали под исключение.

Ранее кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля. При этом в правительстве объяснили, что ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

С 1 января 2025 года акциз на бензин 5-го класса повышен на 14% – до 17 088 рублей за тонну, а акциз на дизельное топливо вырос на 16% – до 12 120 рублей за тонну. Ситуация с топливом осложняется несколькими факторами, в числе которых затянувшиеся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций и проблем с поставками оборудования, а также внеплановые остановки работы предприятий.