Кабмин РФ продлил временное ограничение на экспорт бензина до конца февраля

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Российское правительство продлило временное ограничение на экспорт бензина по 28 февраля, следует из телеграм-канала кабмина.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина, уточнили в ведомстве.

При этом ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Аналогичные предписания до 28-го числа будут действовать и для трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.

Временный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта 2024 года, тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. С декабря 2024 года запрет был снят для тех предприятий, которые производят свыше 1 миллиона тонн ресурса в год.

Ранее эксперты заявили, что повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января приведет к дальнейшему повышению цен. Так, заметное удорожание ожидается на АИ-95 и АИ-98.

