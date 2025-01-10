Аналитик Антонов: на АИ-95 и АИ-98 ожидается повышение цен в 2025 году

Фото: depositphotos/minervastock

Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января приведет к дальнейшему повышению цен, поскольку акцизы составляют 70–80% конечной стоимости бензина. Заметное удорожание ожидается на АИ-95 и АИ-98, заявил финансовый аналитик Владислав Антонов, сообщает Life.ru.

С 1 января акциз на бензин 5-го класса повышен на 14%, до 17 088 рублей за тонну, а акциз на дизельное топливо вырос на 16%, до 12 120 рублей за тонну.

По словам эксперта, ситуация с топливом осложняется несколькими факторами, в числе которых затянувшиеся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций и проблем с поставками оборудования, а также внеплановые остановки предприятий.

Антонов спрогнозировал, что в 2025 году стоимость топлива продолжит увеличиваться. Средние темпы роста за последние 15 лет составляют 7–8% в год. С учетом сложившейся ситуации на топливном рынке России по итогам года рост может составить не менее 10%, уточнил он.

По мнению частного инвестора Федора Сидорова, меры российского правительства для сдерживания цен на топливо могут лишь частично компенсировать влияние повышения акцизов, и в первом квартале 2025-го ожидается дальнейший рост розничных цен на бензин минимум на 5%.

Повышение акцизов приведет к росту цен на бензин и дизельное топливо уже в январе-феврале. Ожидается увеличение розничных цен до конца января на 4–5%, сказал аналитик Олег Калманович. Он считает, что полностью сдержать рост в ближайшее время вряд ли удастся, несмотря на принимаемые меры.

При этом в 2025 году не исчезнет фактор возможного дефицита предложения, способного повлиять на рост цен. В частности, это связано с новостями о повреждениях на нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях. Также могут появиться локальные перебои со снабжением, добавил Калманович.

Между тем увеличение цены бензина и дизельного топлива за 2024 год не превысило уровень инфляции, уточнили в ФАС. Там заверили, что ситуация с ценообразованием находится под контролем.

Кроме того, в Крыму ожидается снижение цен на АИ-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС с 15 января. По словам главы республики Сергея Аксенова, стоимость такого топлива составит 66,50 рубля за литр.