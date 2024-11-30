Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина до 31 января

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Правительство России продлило временное ограничение на экспорт бензина до 31 января, передает пресс-служба кабмина.

Однако оно больше не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Как пояснили в ведомстве, решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

Временный запрет на экспорт бензина был введен 1 марта. Тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%.

При этом в конце мая запрет был временно снят. Решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Однако уже в августе правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кабмин тогда уточнил, что он не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также бензин, вывозимый для оказания международной гумпомощи.