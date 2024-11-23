Кабмин ввел временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов

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Российское правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря текущего года по 31 мая следующего года. Решение поможет увеличить загрузку аффинажных предприятий страны, сообщается на сайте кабмина.

"Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", – говорится в сообщении.

Согласно документу, запрет не коснется вывоза катодной сурьмы в слитках и проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. Вместе с тем масса одной пробы должна быть не более 500 граммов в одной товарной партии.

Как отметило правительство, аналогичные ограничения вводились в феврале 2022 года. Благодаря этому в стране удается увеличить загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

Между тем кабмин РФ планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина. В ближайшие дни будут готовы документы. Временный запрет на экспорт бензина был введен 1 марта. Тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%.

