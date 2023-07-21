Минфин РФ запустит ювелирный маркетплейс в 2024 году

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Министерство финансов РФ в марте следующего года планирует запустить ювелирный маркетплейс, на котором смогут торговать производители из стран ЕАЭС. Об этом сообщает газета "Известия".

Как объяснили в ведомстве, площадка позволит покупателям находить интересующие их украшения, не посещая при этом сайты отдельных брендов. Кроме того, там же можно будет сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение.

Директор департамента госрегулирования драгметаллов Минфина Юлия Гончаренко считает, что благодаря маркетплейсу повысится узнаваемость отечественных ювелирных брендов за рубежом. Непосредственно самому бизнесу площадка позволит снизить административные издержки, подытожила она.

Ранее стало известно, что Минфин изучает возможности применения прогрессивной шкалы НДФЛ в России. При этом отмечалось, что пока планов по изменению налогообложения доходов физлиц нет.

