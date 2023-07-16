Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На платформе "Город идей" появилось 10 новых тем. Сервис запустили почти десять лет назад, чтобы жители Москвы могли предлагать свои инициативы по развитию города, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новые темы можно найти в разделе "Предложить идею".



"Девять из них касаются уже существующих молодежных проектов – от информационной безопасности до патриотического воспитания. Эти темы запускаем вместе с Проектным офисом "Молодежь Москвы". Еще одна тема посвящена развитию библиотек и культурных центров столицы, а также популяризации их деятельности", – поделился Собянин.

По словам мэра, за период работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч инициатив. Популярностью пользуются сферы, которые имеют отношение к благоустройству города, транспорту и парковкам.



Благодаря платформе в Москве высадили больше 4 000 деревьев и кустарников, обновили свыше 115 детских площадок, благоустроили более сотни пешеходных зон, провели 100 культурно-досуговых мероприятий на территории библиотек, культурных центров и парков и многое другое.



Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что количество новых пользователей платформы "Город идей" с начала 2023 года выросло на 30 тысяч. По ее словам, на данный момент аудитория проекта, созданного в 2014 году, составляет более 440 тысяч человек.