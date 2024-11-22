Правительство РФ запланировало досрочно снять запрет экспорта бензина

Фото: 123RF/maximsafaniuk

Кабмин РФ планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина. В ближайшие дни будут готовы документы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сложно сказать, с 1 декабря или (с другой даты будут сняты ограничения. – Прим.ред.)", – цитирует его ТАСС.

Временный запрет на экспорт бензина был введен 1 марта. Тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%.

При этом в конце мая запрет был временно снят. Решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Однако уже в августе правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кабмин тогда уточнил, что он не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также бензин, вывозимый для оказания международной гумпомощи.

