"Известия": ГД предложила ввести квоты на продажу бензина в РФ

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В Госдуме предлагают ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю продаж топлива на бирже с 13 до 20%. Об этом сообщает газета "Известия".

Автором предложения в адрес вице-премьера Александра Новака стал вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов.

"В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке", – указано в письме.

Чернышов отметил, что когда стоимость топлива на иностранных рынках возрастает, то российские производители получают выгоду от продажи максимума своих запасов за рубеж, что провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством.

"Но такой механизм совершенно не годится, потому что ставит наших потребителей в положение второго сорта по отношению к иностранным потребителям", – считает он.

Депутат заявил, что главным приоритетом должен стать российский потребитель, а для этого необходимы механизмы, который простимулируют компании наполнять внутренний рынок.

Стоимость АИ-95 на международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга 29 июля подорожала до 72 500 рублей за 1 тонну, повышение составило 12,2%.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила запросы компаниям с требованиями обосновать причины изменения стоимости на АИ-95. В ФАС также отметили, что, по данным Росстата, цены на АЗС изменяются не выше уровня инфляции, хотя в ряде регионов есть и уже выявленные нарушения.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что розничные цены на бензин растут в России в пределах инфляции, чего нельзя сказать про биржевые. По его мнению, простое увеличение норматива продаж топлива на бирже вряд ли поможет, а к насыщению рынка и стабилизации цен может привести временный запрет экспорта бензина.

Ранее директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов заявил, что ведомство отметило "тревожный звоночек" по росту цен топлива в крупном опте. По его словам, цены на дизельное топливо растут вслед за повышением стоимости бензина. В Минэнерго стараются стабилизировать цены по крупному опту, чтобы они не потянули за собой мелкий опт, который является основным каналом приобретения товара.