Минэнерго отметило "тревожный звоночек" по росту цен топлива в крупном опте

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Минэнерго видит "тревожный звоночек" по росту цен на нефтепродукты в крупном опте. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на круглом столе в Совфеде, передает ТАСС.

По его словам, цены на дизельное топливо растут вслед за повышением стоимости бензина. В Минэнерго стараются стабилизировать цены по крупному опту, чтобы они не потянули за собой мелкий опыт, который является основным каналом приобретения товара.

Рубцов заявил, что запасы топлива находятся на высоком уровне. При этом рост стоимости дизельного топлива и бензина в рознице не превысит целевой уровень инфляции. Сейчас в мелком опте цены в среднем по 2024 году примерно на 5% выше, чем по прошлому, заключил представитель Минэнерго.

По итогам торгов 15 июля, биржевая цена одного из популярных сортов бензина АИ-95 выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. При этом стоимость АИ-92 почти не поменялась, снизившись всего на 0,09%, до 55 785 рублей за тонну.

До этого стало известно, что угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель сейчас нет потому, что российский рынок полностью обеспечен топливом. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время проводятся нефтяные штабы вместе с нефтяными компаниями РФ, ФАС и Минэнерго.