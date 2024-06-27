Финансист Скрябин: цены на бензин в июле могут вырасти на 0,5%

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Стоимость бензина в июле текущего года может вырасти на 0,5–0,8% в сравнении с текущими уровнями из-за наступившего сезона отпусков, сообщил финансист Дмитрий Скрябин в беседе с "Газетой.ру".

В это время россияне активно используют личные автомобили, кроме того, стартовала сельскохозяйственная кампания уборки урожая, объяснил он. По его словам, цена литра популярных сортов бензина АИ-95 и АИ-98 складывается на 2/3 из акцизов, сборов и налогов, последняя часть рассчитывается из заработка производителя и посредников, а также самой стоимости нефти и процесса.

В свою очередь, сервис по просмотру стоимости топлива на заправках заявил, что на 26 июня литр бензина АИ-92 на заправках стоил 51,62 рубля, АИ-95 – 57,26 рубля. Исходя из оценки Скрябина, цены могут вырасти до 52 рублей за литр "92-го" и до 57,7 рубля – за литр "95-го".

Ранее граждан РФ успокоили, что угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель сейчас нет потому, что российский рынок полностью обеспечен топливом. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время проводятся нефтяные штабы вместе с российскими нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго РФ. Он подчеркнул, что при любом решении получится обеспечить рынок нефтепродуктами на 100%.