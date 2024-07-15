Стоимость тонны бензина АИ-95 на бирже превысила 70 тыс рублей

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Биржевая цена одного из популярных сортов бензина АИ-95 по итогам торгов в понедельник, 15 июля, выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

При этом биржевая цена АИ-92 почти не поменялась, снизившись всего на 0,09%, до 55 785 рублей за тонну. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Практически непрерывный рост цен на бензины наблюдается с начала июня. Причиной стали опасения участников рынка относительно дефицита предложения в условиях открытого экспорта. Так, АИ-92 с начала июня подорожал на 20%, АИ-95 – на 34%.

Ранее стало известно, что угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель сейчас нет потому, что российский рынок полностью обеспечен топливом. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время проводятся нефтяные штабы вместе с российскими нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго РФ.

Между тем в июле стоимость бензина может вырасти еще на 0,5–0,8% в сравнении с текущими уровнями из-за наступившего сезона отпусков. В это время россияне активно используют личные автомобили, кроме того, стартовала сельскохозяйственная кампания уборки урожая.