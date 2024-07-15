Правительство РФ может вновь запретить экспорт бензина в августе

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Российское правительство может в августе не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация останется напряженной. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Сейчас оно (разрешение на экспорт бензина. – Прим. ред.) продлено только до конца июля", – цитирует его ТАСС.

Новак уточнил, что российский рынок топлива остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95.

"Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит", – уточнил вице-премьер.

Временный запрет на экспорт бензина кабмин РФ ввел 1 марта этого года. Запрет не должен был касаться поставок, проводимых в рамках международных межправительственных соглашений.

В мае правительство временно сняло запрет на экспорт бензина до 30 июня. Далее разрешение было продлено до 31 июля. Уточнялось, что решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.