Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

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Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля. Постановление о соответствующем решении разместили на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с этим документом, изменения были внесены в постановление правительства от 29 февраля №243, которое было посвящено временному запрету на вывоз бензина с территории России.

Постановление кабмина гласит, что экспорт может продолжаться вплоть до 31 июля 2024 года.

Временный запрет на экспорт бензина был введен правительством РФ 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление также подразумевало увеличение нормативов продаж дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. При этом данный запрет не должен был касаться поставок, которые проводились в рамках международных межправительственных соглашений.

Однако 20 мая этого же года кабмин утвердил решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Уточнялось, что данное решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.

