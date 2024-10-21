Эксперт Аркуша заявил, что стоимость бензина поднимается в пределах инфляции

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Резкого роста цен на бензин нет, его стоимость повышается в пределах инфляции, рассказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что на стоимость бензина влияет рост налогов, а также акцизов и ставок по кредитам. Аркуша подчеркнул, что по итогам 2024 года цена на бензин вырастет примерно на 7–8%.

Между тем в России в начале сентября приняли меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо. Меры рассчитаны на долгосрочный период. Специалисты министерства энергетики отметили, что формирования достаточных запасов в размере 2 миллионов тонн бензина и 3,5 миллиона тонн дизеля прошли успешно.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в РФ нет угрозы резкого роста цен на бензин или дизель, так как российский рынок полностью обеспечен топливом. По его словам, в стране проводятся нефтяные штабы вместе с российскими нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго РФ. Новак подчеркнул, что при любом решении получится обеспечить рынок нефтепродуктами на 100%.