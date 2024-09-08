Глава Минэнерго РФ: цены на топливо останутся стабильными в долгосрочной перспективе

08 сентября, 15:23Экономика
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В России были приняты необходимые меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо в долгосрочной перспективе, рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев на полях ВЭФ.
"Нам удалось насытить рынок и сформировать достаточные запасы: по бензину они составляют примерно 2 миллиона тонн, по дизелю – около 3,5 миллиона тонн. Кроме того, нефтяные компании поддерживают высокий уровень предложения на бирже", – передает ТАСС его слова.
Также в России прогнозируется снижение цен на бензин АИ-95 после увеличения предложения на рынке.
В июле биржевая цена АИ-95 выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. При этом стоимость АИ-92 почти не поменялась, снизившись всего на 0,09% – до 55 785 рублей за тонну. Стоимость оказалась близка к рекордному показателю с сентября прошлого года – 76 876 рублей за тонну.
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