Глава Минэнерго РФ: цены на топливо останутся стабильными в долгосрочной перспективе

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В России были приняты необходимые меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо в долгосрочной перспективе, рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев на полях ВЭФ.

"Нам удалось насытить рынок и сформировать достаточные запасы: по бензину они составляют примерно 2 миллиона тонн, по дизелю – около 3,5 миллиона тонн. Кроме того, нефтяные компании поддерживают высокий уровень предложения на бирже", – передает ТАСС его слова.

Также в России прогнозируется снижение цен на бензин АИ-95 после увеличения предложения на рынке.

В июле биржевая цена АИ-95 выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. При этом стоимость АИ-92 почти не поменялась, снизившись всего на 0,09% – до 55 785 рублей за тонну. Стоимость оказалась близка к рекордному показателю с сентября прошлого года – 76 876 рублей за тонну.

