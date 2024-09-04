ФАС ожидает снижения цен на АИ-95 после роста предложения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России практически закончила проверку сведений, полученных от нефтяных компаний по поводу цен на бензин АИ-95, по результатам которой ведомство ожидает снижения биржевой стоимости данного продукта после увеличения предложения на рынке. Об этом рассказал ТАСС замглавы службы Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается оптовых цен, то предпоследние дни мы наблюдали их разнонаправленное движение. При этом предложения достаточно, и Минэнерго это подтверждает. Когда компании добавят еще объемов по рекомендации Минэнерго, мы увидим, как цены пойдут вниз", – уточнил Королев.

По итогам торгов 15 июля биржевая цена одного из популярных сортов бензина АИ-95 выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. При этом стоимость АИ-92 почти не поменялась, снизившись всего на 0,09%, до 55 785 рублей за тонну. Стоимость АИ-95 близка к рекордному показателю с сентября прошлого года – 76 876 рублей за тонну.

Министерство энергетики РФ назвало такую стоимость на бензин АИ-95 "тревожным звоночком" по росту цен на нефтепродукты в крупном опте. Директор департамента нефтегазового комплекса министерства отметил, что цены на дизельное топливо растут вслед за повышением стоимости бензина. Он добавил, что ведомство пытается стабилизировать цены по крупному опту, чтобы они не потянули за собой мелкий опт, который является основным каналом приобретения товара.

