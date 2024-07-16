Аналитик Юшков: крупные компании в России могут начать повышать цены на бензин

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Крупные компании в России могут начать повышать цены на бензин, а независимые – понижать. Такое мнение в эфире радио КП высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт объяснил, что независимые АЗС покупают бензин на бирже, где ожидается снижение цены, поэтому и стоимость топлива на этих заправках может снизиться. Крупные же компании, отметил Юшков, будут стараться заработать на потребителях деньги, которые недополучат из-за запрета экспорта.

Однако цена на бензин к концу этого года не превысит уровень инфляции, подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что цена на бирже бензина АИ-95 по итогам торгов 15 июля выросла на 1,16% и составила 70 481 рубль за тонну. При этом биржевая цена АИ-92 снизилась на 0,09% – до 55 785 рублей за тонну. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России. Также АИ-92 с начала июня подорожал на 20%, АИ-95 – на 34%.