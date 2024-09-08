Глава Минэнерго РФ назвал эффективной практику временных запретов на экспорт бензина

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Эксперимент с введением временных ограничений на экспорт бензина показал свою эффективность и позволил найти баланс между насыщением внутреннего рынка и загрузкой нефтеперерабатывающих заводов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

В связи с этим он заявил, что министерство пока не видит необходимости по вводу на законодательном уровне запрета на экспорт бензина. Цивилев уточнил, что действующие меры на рынке топлива, введенные кабмином РФ, помогут не только преодолеть текущие трудности, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе.

"При этом наряду с временным запретом экспорта бензина в арсенале правительства остаются и рыночные, такие как демпфер, налоговый маневр, обратный акциз на сырье и другие", – добавил он.

В середине августа российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

Как уточнили в кабмине, запрет не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также бензин, вывозимый для оказания международной гумпомощи.

