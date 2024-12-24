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24 декабря, 17:06

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Автоэксперт Хайцеэр назвал три способа сократить расход бензина в машине

Автоэксперт рассказал, как сократить расход бензина в машине

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Плавное вождение, отказ от перевозки габаритных грузов и объезд заторов помогут снизить расход бензина. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Прежде всего эксперт посоветовал не ускоряться и не тормозить стремительно: чем более плавная езда, тем меньше расходуется бензин.

"Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе – от 90 до 110", – указал специалист.

Также по возможности лучше не перевозить габаритный груз: чем больше вес, тем выше расход.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Помимо прочего, Хайцеэр посоветовал избегать заторов.

"Когда мы стоим на загруженной дороге, идет очень высокий расход топлива. Потому что это постоянный старт-стоп", – заключил Хайцеэр.

Ранее россиянам посоветовали не заправлять автомобиль бензином с неподходящим октановым числом, поскольку это может негативно сказаться на двигателе. Лучше всего использовать наименование, которое рекомендовано производителем.

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