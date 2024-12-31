Цены на бензин Аи-95 в Крыму снизятся с 15 января

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В Крыму ожидается снижение цен на бензин марки АИ-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС с 15 января, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ее стоимость составит 66,50 рубля за литр, уточнил он в своем телеграм-канале. Такое решение было принято благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма, добавил Аксенов.

Между тем увеличение цены бензина и дизельного топлива за год не превысило уровень инфляции. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС России и других ведомств.

Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. Как отметил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, резкого роста цен на бензин нет, его стоимость повышается в пределах инфляции.

По его словам, на стоимость топлива влияет увеличение налогов, а также акцизов и ставок по кредитам. По итогам этого года цена на бензин вырастет примерно на 7–8%, добавил он.