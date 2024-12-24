ФАС: рост цены бензина в России не превысил за год уровень инфляции

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Увеличение цены бензина и дизельного топлива за год не превысило уровень инфляции. Такие данные привели в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России после проверки 12 тысяч российских АЗС.

"Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС России и других ведомств. Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых", – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Согласно информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС с начала года по 16 декабря составил 10,65%, что на 1,51 процентных пункта выше уровня инфляции на тот же самый период. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,7 тысячи АЗС в 279 городах страны, что в семь раз ниже выборки ФАС.

Резкого роста цен на бензин нет, его стоимость повышается в пределах инфляции, заявил ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, на стоимость топлива влияет увеличение налогов, а также акцизов и ставок по кредитам. По итогам этого года цена на бензин вырастет примерно на 7–8%, добавил он.