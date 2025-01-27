РИА Новости: Люксембург возглавил рейтинг доступности бензина в Европе

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Люксембург возглавил рейтинг по доступности бензина среди европейских стран на начало 2025 года, Россия в этом топе оказалась на 15 месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что на европейском рынке динамика бензиновых цен в прошлом году была разнонаправленной и отвечала динамике нефтяных цен, которые падали в середине года и вновь выросли к четвертому кварталу. При этом доступность бензина также зависит и от доходов населения.

Специалисты составили рейтинг по объему бензина, который жители стран Европы могут купить на свои среднемесячные зарплаты, основываясь на данных официальной статистики.

Первое место в рейтинге занял Люксембург – жители страны могут купить на свои средние зарплаты свыше 2,7 тысячи литра бензина. Второе место заняла Великобритания (2,2 тысячи литра), следом идут Австрия, Ирландия и Норвегия (около 1,9 тысячи литров).

Россия в данном рейтинге заняла 15 место, между Испанией и Казахстаном. Так, россияне на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести порядка 1 242 литров 95-го бензина.

Замыкает рейтинг Молдавия, жители которой могут купить лишь 521 литр топлива. Помимо этого, на нижних строчках топа расположились Румыния, Венгрия, Словакия, Латвия и Хорватия, где на среднюю зарплату можно приобрести не более 700 литров бензина.

По данным ФАС России, увеличение цены бензина и дизельного топлива за год не превысило уровень инфляции. Так, рост стоимости бензина на АЗС с начала 2024 года по 16 декабря составил 10,65%, что на 1,51 процентных пункта выше уровня инфляции на тот же самый период.

В ноябре прошлого года правительство России продлило временное ограничение на экспорт бензина до 31 января. Вместе с тем оно больше не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина.