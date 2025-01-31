РФ продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей

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Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен до 28 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.

Речь идет о трейдерах, нефтебазах и компаниях с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.

Временный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта 2024 года, тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. С декабря 2024 года запрет был снят для тех предприятий, которые производят свыше 1 миллиона тонн ресурса в год.

Ранее эксперты заявили, что повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января приведет к дальнейшему повышению цен. Так, заметное удорожание ожидается на АИ-95 и АИ-98.

