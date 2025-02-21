Крупный пожар произошел в Новомосковском округе Москвы

Металлический ангар загорелся в поселке фабрики имени Первого Мая в Новомосковском округе Москвы. Огонь распространился на площадь более 500 квадратных метров. Работники успели покинуть здание до прибытия пожарных.

На Калужско-Рижской линии неизвестный обшарил карманы уснувшего пассажира и забрал два смартфона общей стоимостью более 100 тысяч рублей. Преступника быстро вычислили по записям камер наблюдения. Однако гаджеты он успел продать случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело.

На Поречной улице столкнулись две легковушки. У одной смяло заднюю часть, вторая загорелась после удара. Очевидцы слышали громкий хлопок. Автомобиль удалось потушить не сразу – пламя разгоралось повторно. О пострадавших не сообщается, но машина практически полностью выгорела.

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